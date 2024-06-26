2024-06-26 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، صدور "أحكام قاسية" بحق المتاجرين بالمخدرات، منوهة إلى التعاون الدولي في ملف مكافحة المخدرات وملاحقة المتاجرين بها.

وأكدت الوزارة في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وتلقته "بغداد اليوم"، انها "وضعت مكافحة جريمة المخدرات في مقدمة اهتماماتها وسخرت الإمكانيات للحد من هذه الآفة الخطرة"، مشيرة الى انه "لا يخفى على أحد الآثار السلبية الكبيرة لها في مختلف المجتمعات".

وأكدت الوزارة في بيانها، ان "جهودها مستمرة في مكافحة المخدرات، حيث تم القبض على العديد من المتاجرين الدوليين والمحليين وإحالتهم إلى القضاء وقد صدرت احكام قاسية بحقهم، كما عملنا على تفعيل التعاون الدولي لان جريمة المخدرات عابرة للحدود ولدينا تعاون كبير مع جميع دول الجوار وغيرها للقضاء على هذه السموم والعمل على استمرار ملاحقة المهربين والمتاجرين ومنع أي محاولات خبيثة منهم للوصول إلى أهدافهم الرخيصة في الترويج للمخدرات والتصدي لهم بحزم".

وتابعت "كما نجدد التأكيد على دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على المخدرات ومساندة الجهات التي تسعى الى مساعدة الأجهزة الأمنية في حربها ضد المخدرات التي لا تقل خطورة عن الإرهاب، بعد أن أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسة في الجريمة"، مشددة على انها "قدمت التضحيات في سبيل القضاء على هذه الآفة وسنواصل عملنا في هذا المجال لغاية الوصول إلى أهدافنا من خلال المشاركة الفعالة مع جميع الساعين ليشاهدوا مجتمعاً خالياً من هذه السموم الخطرة".