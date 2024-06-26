التربية تضع حجر الأساس لـ 10 مدارس جديدة في الموصل

2024-06-26 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شرعت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، بوضع حجر الأساس لبناء 10 مدارس جديدة بالتعاون مع الحكومة المحلية في مدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للتربية في نينوى، شرعت بوضع حجر أساس تنفيذ بناء 10 مدارس جديدة من اصل 34 مدرسة بسعات مختلفة تتراوح بين 18 و 24 صفا دراسيا في مدينة الموصل وأقضية ونواحي تلعفر وزمار وربيعة بالتعاون مع الحكومة المحلية".

وأضافت ان "الملاكات الهندسية بدأت العمل اليوم على وفق مواصفات عمرانية عالمية وحديثة ذات جودة ومعايير عالية تضمن توفير بيئة مناسبة تليق بالطلبة والهيئات التدريسية والتعليمية في المحافظة".