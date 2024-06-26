إطفاء عام جديد للكهرباء يطال محافظات إقليم كردستان

2024-06-26 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن إطفاء عام للتيار نتيجة توقف إمدادات الغاز من حقل دانه غاز المغذي لمحطات توليد الطاقة.

وقال متحدث الوزارة أوميد أحمد في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "شركة دانه غاز الإماراتية المستثمرة أوقفت إمدادات الغاز عن محطات توليد الكهرباء في مدن إقليم كردستان".

وأشار إلى أنه "نتيجة لذلك حدث إطفاء عام للكهرباء أو ما يعرف علميا بـ (شت داون) في إقليم كردستان"، مؤكدا "تقليص نحو 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

على صعيد متصل أشار مصدر في شركة دانه غاز بتصريح صحفي، الى ان "الشركة أوقفت إمدادات الغاز لمدة خمس دقائق نتيجة خلل فني وأسفر ذلك عن إطفاء عام للتيار في مدن الإقليم"، مستدركا بالقول أن "الخلل تم إصلاحه وإمدادات الغاز للمحطات عادت إلى طبيعتها".

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، أعلنت الاثنين (29 نيسان 2024)، تعرض أحد خزانات حفظ السوائل ضمن مرافق خورمور التابعة لشركة بيرل بيتروليوم في إقليم كردستان لاعتداء إرهابي من قبل طائرة مسيرة.

وقالت الشركة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذا الاعتداء أدى إلى مقتل أربعة من موظفي المقاولين وإصابة ثمانية آخرين بإصابات طفيفة"، مؤكدة أن "الحفاظ على صحة جميع أفرادها وسلامتهم من موظفين ومقاولين هو أولويتها القصوى".

وأضافت أنه "على الرغم من عدم وقوع أي أضرار تذكر بالمنشأة، إلا أنه لضمان سلامة موظفيها والمرافق التشغيلية فقد تم تعليق العمليات الإنتاجية بصورة مؤقتة، كما تم إدخال تغييرات إجرائية".

وأشارت إلى أنها "تقوم وشركاؤها بالتنسيق الكامل مع سلطات حكومة إقليم كردستان وعلى أعلى المستويات في دعم الالتزامات المعلنة للسلطات بتقديم الجناة إلى العدالة، بالإضافة إلى عملها مع السلطات الحكومية لتعزيز الإجراءات الأمنية والدفاعية للسماح باستئناف العمليات الإنتاجية في منشأة خورمور".

وأكدت الشركة بحسب بيانها على "التزامها الثابت تجاه شعب إقليم كردستان والعراق بأكمله وجميع الأطراف المرتبطة بها، وتتطلع إلى استئناف عمليات الإنتاج في خورمور بمجرد أن يصبح ذلك آمنا"، مشيرةً الى أنه "ستقوم باطلاع السوق على أي مستجدات بصورة منتظمة".

فيما نوهت وزارتا الكهرباء والثروات الطبيعية في إقليم كردستان، بان "هجوما بطائرة مسيرة على حقل كورمور، تسبب بتوقف إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء، مما أدى إلى قطع نحو 2500 ميغاوات من الكهرباء".



