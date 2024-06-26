الذهب بأنواعه يستقر في بغداد وأربيل

2024-06-26 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 481 ألف دينار، وسعر الشراء 477 ألفاً.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 451 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 447 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 485 ألف دينار و495 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 455 ألفاً و465 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل سعر بيع عيار 24، 560 ألف دينار، وعيار 21، 490 ألف دينار، وعيار 18، 42 ألف دينار.