رئاسة الإقليم تعلن تحديد موعد انتخابات برلمان كردستان

2024-06-26 12:12:02 - المصدر: واع

أربيل – واع – إيفان ناصر

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، عن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئاسة الإقليم حددت موعد تاريخ انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق يوم 20 -10-2024".

وأضاف شهاب أن "تحديد هذا اليوم جاء بناء على الصلاحيات الممنوحة لرئيس الإقليم"، مبيناً أن "جميع الأحزاب ستكون ملزمة بهذا الموعد".

وأكد شهاب "عدم وجود أي نقاط خلاف في ما يخص إجراء انتخابات البرلمان في كردستان"، مشيرا الى أنه "تم التباحث والحوار قبل البت بموعد الانتخابات".