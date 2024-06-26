إطلاق أكبر حزمة للمشاريع على مستوى العراق في الديوانية

2024-06-26 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، السيد بنكين ريكاني، المباشرة بمشروع تأهيل 42 حياً سكنياً في محافظة الديوانية، جاء ذلك أثناء زيارته للمحافظة لمتابعة عدد من المشاريع الخدمية.

و أكد السيد الوزير، انه و بتوجيه دولة رئيس الوزراء اُطلقت أكبر حزمة للمشاريع على مستوى العراق في محافظة الديوانية، شملت مختلف القطاعات الخدمية، موضحاً انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع الحكومة المحلية، وتكثيف الزيارات الميدانية للمحافظة لمتابعة هذه المشاريع و نسب الانجاز.

واوضح السيد الوزير، ان مشروع تأهيل الاحياء السكنية، يُعد من أهم المشاريع في المحافظة، إذ تشمل الأعمال فيه مد خطوط الماء والمجاري وشبكات الاتصالات، اضافة الى تبليط الشوارع وتأهيل الارصفة.