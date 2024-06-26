2024-06-26 12:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن اكمال قوائم رواتب موظفيها لشهر حزيران.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "حكومة إقليم كردستان انهت إكمال قائمة رواتب موظفيها لشهر حزيران استعدادا لإرسالها الى بغداد خلال اليومين المقبلين من أجل تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية وكذلك وزارة المالية في العاصمة".

وأضاف، ان "القائمة تتضمن الأسماء الرباعية للموظفين باستثناء منتسبي وموظفي مجلس امن إقليم كردستان (الآسايش) سيتم إرسالها على شكل كود".

وكان عضو برلمان إقليم كردستان السابق صباح حسن، كشف الاربعاء (19 حزيران 2024)، عن آخر تطورات مشروع حسابي، فيما توقع الانتهاء من توطين جميع الرواتب في نهاية العام الحالي.

وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "المصرف العراقي للتجارة هو الجهة الأكبر داخل المشروع وهو من سيقوم بتوطين الجزء الأكبر من رواتب الموظفين والمتقاعدين والأجهزة الأمنية".

وأضاف أن "التوطين يشمل الجميع، وليس صحيحا أنه يستثني الأجهزة الأمنية أو المؤنفلين، وهذه إشاعات هدفها سياسي".

وأشار إلى أن "الإجراءات تسير بشكل طبيعي ونتوقع أنه في نهاية العام الحالي يتم الانتهاء من توطين جميع رواتب الموظفين، وهم أكثر من مليون و200 ألف موظف".



