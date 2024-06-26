انطلاق بطولة أندية العراق الكبرى لبناء الأجسام

2024-06-26 12:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ميثم الخفاجي

يقيم الاتحاد العراقي الوطني لبناء الأجسام واللياقة البدنية اليوم الأربعاء، فعاليات بطولة العراق الكبرى وتحتضنها قاعة الشعب الدولية وتستمر لمدة أربعة أيام.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي والعربي للعبة هشام الواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" البطولة تتضمن فعاليات لفئات بدي بلدنك -كلاسيك فيزيك و كلاسيك بدي بلدنك وفيزيك وماسكلر فيزيك للشباب تحت 23 سنة والمتقدمين والماستر فوق الـ 40 سنة"، مبيناً أنه" من المتوقع مشاركة ما يقارب 700 لاعب من مختلف أنحاء العراق".

وأضاف الواني أن" البطولة ستشهد مشاركة اللاعبين الذين تم اختيارهم ضمن القائمة التي تمثل العراق في بطولة آسيا، وكذلك سيتم ترشيح عدد من اللاعبين للاستحقاقات القادمة مثل بطولة مستر يونيفرس الأردن وبطولة العالم التي ستقام في إسبانيا"، مشيراً الى أن" المنافسة ستظهر مستويات جديدة وخامات شبابية واعدة بحسب ما أعلنته أغلب الأندية المشاركة ".