ذي قار تحصل على زيادة في حصة الكهرباء لتلبية مطالب الأهالي

2024-06-26 12:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن وكيل وزير الكهرباء، نزار قحطان، عن زيادة حصة محافظة ذي قار من الطاقة الكهربائية إلى 1850 ميغاواط، وذلك استجابة لمطالب الأهالي وتحسين ساعات التجهيز. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المحافظة، عبد الباقي العمري، حيث أكد قحطان دعم الوزارة لمطالب الأهالي، بما في...

