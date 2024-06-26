محافظ بغداد يعلن تشكيل غرفة عمليات خاصة بإجراء التعداد السكاني في العاصمة

2024-06-26 13:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – ستار زاجي

أعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن تشكيل غرفة عمليات خاصة بإجراء التعداد السكاني في العاصمة.

وقال العلوي في كلمة له خلال ترأسه الاجتماع الأول الخاص بالتعداد السكاني بمشاركة مديري التربية والصحة ورؤساء الجامعات وممثلي دوائر التخطيط والأجهزة الامنية وجهات عدة، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد العام للسكان الذي أجري عام 1977 كان شاملا حيث ان التحضير له تم لأكثر من عام وكان التعداد شاملاً"، مبينا أن "وزارة التخطيط تضع الخطط لكل جوانب الحياة المتعلقة بالمجتمع العراقي".

واضاف أن "العودة للتعداد السكاني عام 1977 سنجد بيانات مفصلة، حيث ان عملية تحويل البيانات الى معلومات تأخذ وقتاً طويلاً آنذاك"، مشيرا الى أن "العراق بصدد إجراء تعداد سكاني، حيث تشكلت لجنة عليا وغرفة عمليات لغرض إنجاز جميع المتطلبات والخطوات الممهدة لإجراء التعداد".

وأكد أن "غرفة العمليات تتكون من ممثلي عدة جهات ودوائر خاصة معنية بإجراء التعداد"، لافتا الى أن "مهمة غرفة العمليات تنفيذ تعليمات اللجنة العليا في المحافظة".