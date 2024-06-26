الميرنغي يتمسك بموقفه في صفقة يورو

2024-06-26 13:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يتمسك ريال مدريد الاسباني، بموقفه في صفقة ليني يورو، مدافع ليل، رغم تخفيض النادي الفرنسي مطالبه المالية.

ويحظى يورو (18 عامًا) باهتمام العديد من عمالقة أوروبا، من أجل ضمه هذا الصيف، لعل أبرزهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد يورو مع ليل بنهاية الموسم المقبل، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، وبالتالي فإن هناك فرصة كبيرة لرحيله.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، فإن ليل بدأ يتساهل في مفاوضاته لبيع يورو إلى ريال مدريد، إذ تخلى عن مطالبه التي بلغت 100 مليون يورو، خصوصًا أن اللاعب يتبقى له عام واحد في عقده.

وأضافت الإذاعة أنه رغم ذلك فإن ريال مدريد لن يدفع أكثر من 40 مليون يورو.

وكانت تقارير إسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يسعى لحسم صفقة يورو هذا الصيف، بعد رحيل قائده ناتشو فيرنانديز، الذي انتهى عقده.

المصدر: كوورة



