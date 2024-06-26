2024-06-26 13:24:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدر رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان. وقال المتحدث باسم رئاسة الإقليم دلشاد شهاب في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وتابعته منصة إيشان”، إن رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أصدر المرسوم الإقليمي رقم […]

ظهرت المقالة رئاسة كردستان تحدد الـ20 من تشرين الأول المقبل موعداً لانتخابات برلمان الإقليم أولاً على ايشان.