لقاء سياسي يجمع السوداني مع سفيرة أمريكا في العراق

2024-06-26 13:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وجرى، خلال اللقاء، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، بحث مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا، المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ.

كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية.