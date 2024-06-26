2024-06-26 13:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، انهاء مهمّة التحالف في العراق وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني استقبل، اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وجرى، خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا، المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ".

وأضاف البيان، "كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية".