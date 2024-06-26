2024-06-26 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن انتشال جثة عامل بناء بعد دقائق من غرقه في نهر ديالى وسط بعقوبة.

وقال مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم"،ان "عامل بناء كان برفقه اصدقائه غرق في نهر ديالى وسط بعقوبة"، لافتا الى ان "مفارز الشرطة النهرية نجحت في انتشال الجثة بعد فترة وجيزة لكنه فارق الحياة رغم محاولات اسعافه".

وأضاف ان "عامل البناء الغريق كان قد اكمل عمله للتو وذهب للسباحة في نهر ديالى هربا من حرارة الأجواء لكنه تعرض للغرق"، مؤكدا ان "الشرطة أصدرت توجيهات مبكرة بضرورة الحذر من السباحة في الأنهر العميقة او الذين لا يملكون اي مهارات لتفادي حالات الغرق المتكررة".

يذكر ان نهر ديالى سجل 7 حالات غرق خلال الأشهر الأخيرة بعضها في بعقوبة وجميعهم من الشباب.



