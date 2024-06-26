2024-06-26 13:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، بلم شمل النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد وفقا للقانون.

وقال اعلام الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "شواني اجرى زيارة تفقدية إلى سجن التاجي المركزي برفقه رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي، والوكيل الأقدم زياد التميمي مدير عام دائرة الإصلاح العراقية من موقع ادنى"، مبينا ان "الزيارة تضمنت جولة ميدانية داخل القواطع السجنية للاطلاع على احتياجات النزلاء والاستماع إلى مشاكلهم بشكل مباشر".

واصدر شواني، بحسب البيان "عدة توجيهات هامة، تتعلق بتحسين البنية التحتية للقسم وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، بالإضافة إلى توجيه تجهيز القواطع السجنية بأجهزة تبريد حديثة وتوزيع وجبات مضاعفة من مياه الشرب وتوفير مياه الاسالة بكميات اكبر خلال اشهر الصيف لخلق بيئة ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وتابع البيان، كما وجه الوزير "بتفعيل فقرة لم الشمل ضمن قانون الإصلاح وجمع النزلاء من العائلة الواحدة في قسم سجني واحد".



