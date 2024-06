2024-06-26 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء، المهندس زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، عن إرسال 100 محولة كهربائية سعة 400 كيلوفولت إلى محافظة ذي قار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير بهدف فك الاختناقات في شبكة الكهرباء بالمحافظة. وأوضح البيان أن المحولات ستوزع على فرعي ذي قار وشمال الناصرية، وستسهم في تحسين...

The post بالصور: وزارة الكهرباء ترسل 100 محولة إلى ذي قار لفك اختناقات الشبكة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.