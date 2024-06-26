ذي قار: قرارات مهمة تخص معدلات تجهيز الطاقة الكهربائية

2024-06-26 14:00:03 - المصدر: واع

ذي قار - واع – زهراء صباح

أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق مع وفد وزارة الكهرباء على ثلاثة قرارات مهمة بضمنها زيادة حصة المحافظة من الطاقة.

وقال العمري، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء واهتمام وزير الكهرباء بأبناء ذي قار وتلبية لمتطلباتهم، حضر اليوم، وفد من الوزارة للتباحث حول مشكلة الكهرباء وتطوير الواقع الخدمي خصوصا لما تعانيه المحافظة من ارتفاع في درجات الحرارة ووضع بيئي خاص والذي انعكس سلباً على حياة المواطنين وانخفاض بتجهيز الطاقة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق بناء على طلب الحكومة المحلية والمواطنين، على الشروع بجدية في إنشاء محطة توليدية لتعزيز الإنتاج في المحافظة، والاتفاق على منع الإطفاء عن بعد للخط 132 ميغاواط ومنح صلاحيات لمدراء الفروع لتسهيل التنقلات والتنسيبات وغيرها".

وأكد أن "الوفد الوزاري كان متعاونا ومهتما بشكل خاص لتجهيز محافظة ذي قار بالكهرباء".

من جانبه قال وكيل وزير الكهرباء نزار قحطان التميمي خلال المؤتمر: إنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء تم الحضور الى ذي قار للاستماع الى مطالب المتظاهرين وحاجة المحافظة في تقديم خدمات أفضل"، مبينا أنه "تم التباحث مع المدراء العامين ورئيس مجلس المحافظة والمحافظ على إنشاء محطات للطاقة الشمسية بالإضافة الى محطة بطاقة 3000 ميغا واط وذلك لحاجة المحافظة الى إنتاج طاقة متزايدة".

وأضاف، أنه "تم التأكيد على المشاريع المدرجة ضمن مطالب المتظاهرين وسترفع الى جلسة مجلس النواب لاستحصال الموافقة والاستثناءات للبدء والمباشرة بها، كما تمت مناقشة تشكيل مديريات عامة تخص التوزيع والنقل والإنتاج في المحافظة وإعطاء صلاحيات استثنائية لمدراء الفروع بالنقل والتوزيع ".

وتابع أنه "تم التأكيد أيضا على زيادة الحصة المجهزة للمحافظة بدءاً من اليوم ولا يوجد إطفاء عن بعد"، مشيرا الى أنه "تمت الموافقة على تقديم دعم كامل لنقل خطوط طاقة وبالتالي فإن الوزارة ملزمة بالتنسيق مع المحافظة بتنفيذ المطالب خلال سقف زمني مخطط له".

وأكد التميمي "الموافقة على عدم الممانعة بزيادة فروع التوزيع في المحافظة لتقديم الخدمة".