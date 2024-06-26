رئيس الوزراء والسفيرة الأميركية يبحثان مجريات الحوار الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي

2024-06-26 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل الوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي".

وأشار إلى، أنه "جرى، خلال اللقاء، بحث مجريات الحوار الذي تجريه اللجنة العسكرية العليا، المعنية بإنهاء مهمة التحالف، وسبل حسم هذا الحوار للوصول إلى اتفاق حول جدول زمني للتنفيذ".

وتابع، "كما شهد اللقاء بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، ومجريات الأحداث في غزّة، ومعاناة شعبنا الفلسطيني جراء استمرار العدوان، وأخطار توسع وانتشار الصراع في المنطقة، ومسؤولية الدول الكبرى والمنظمات الدولية والأممية في وقف مأساة المدنيين في عموم الأراضي الفلسطينية".