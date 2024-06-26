نسب إنجاز متقدمة في مشروع ملعب ألف متفرج بالمدينة الشبابية

2024-06-26 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

سجلت الأعمال في مشروع ملعب ألف متفرج في المدينة الشبابية، نسب إنجاز متقدمة، من قبل الشركة المنفذة لحساب وزارة الشباب والرياضة.

وقال معاون مدير الشركة المدنية والضياغم المهندس نشوان غازي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء : إن " الأعمال متواصلة في المشروع الذي من المؤمل إنجازه خلال العام الحالي، إذ تم إكمال المبازل وفرش الحصى الناعم والخشن ومنظومة الرش لأرضية الملعب النظامية ذات العشب الطبيعي."

وأضاف غازي: أن " المرحلة المقبلة ستتضمن فرش الزميج، ومن ثم زراعة الثيل الطبيعي، موضحاً أنه تم تجهيز القابلوات الخاصة بإنارة المدرجات وأبراج الإنارة الأربعة بواقع 12 بروجكتراً لكل برج ، مبيناً أن منظومة السقي ستكون إلكترونية بوجود 24 منظومة من مناشئ عالمية تغطي مساحة الملعب بأكمله".