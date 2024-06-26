2024-06-26 15:00:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع وزاري لمراجعة آليات التنفيذ ونسب الإنجاز في البرنامج الحكومي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعاً وزارياً، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير النفط حيان عبدالغني السواد، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووكيلي وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ، لشؤون التنمية الإدارية عقيل الخزعلي، وعدداً من المديرين العامين في وزارتي النفط والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي وطبيعتها ومدى انسجامها مع قانون كل وزارة، والعمل على إعداد دليل قياسي محدّث للمشاريع والأنشطة وفقاً للنماذج العالمية الرصينة، ليكون منسجماً وطبيعة المؤسسات العراقية، يتم إعداده من قبل فريق مختص، مكون من وزارة التخطيط وفريق البرنامج الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء".