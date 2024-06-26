"ثأر عشائري".. مقتل معلم بهجوم مسلح جنوبي العراق

2024-06-26 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص بهجوم مسلح جنوبي مدينة العمارة مركز المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه معلم مدرسة ابتدائية بناحية السلام جنوبي محافظة ميسان واردوه قتيلاً على الفور".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى أنه وقع بسبب ثأر عشائري، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".