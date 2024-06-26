2024-06-26 15:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، حكما بالسجن لعامٍ واحد على محامٍ بتهمة الاخبار الكاذب في المحافظة.

وقال مصدر مطلع في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات واسط ادانت محاميًا في قضية الاخبار الكاذب"، مبينا ان "المتهم استأجر شخصا لاستهداف منزله في مدينة الكوت بحجة تعرضه الى (دكة عشائرية)".

وأضاف ان "المحكمة أصدرت حكمها بالسجن على المحامي لمدة سنة واحدة".



