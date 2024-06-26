توقف "دانة غاز" يربك ساعات تجهيز الكهرباء في نينوى

2024-06-26 15:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت مديرية توزيع كهرباء نينوى، يوم الأربعاء، عن انخفاض طفيف بالتجهيز المستورد عبر إقليم كوردستان، وتحديداً القادم من شركة "دانة غاز" الإماراتية.

وذكر مصدر في المديرية، لوكالة شفق نيوز، أن "ساعات تجهيز الكهرباء انخفضت بشكل قليل في نينوى، بعد توقف التجهيز المستورد من إقليم كوردستان إلى المحافظة، على خلفية تعليق صادرات الغاز لشركة (دانة غاز)، ما تسبب بنقص إمدادات الطاقة للإقليم".

وأوضح المصدر، أن "معدل الانخفاض وصل بحدود 150 ميغاواط، لكن الشبكات الأخرى المجهزة لنينوى مستمرة بالعمل مثل محطة سد الموصل، والفازية والقيارة، بالإضافة للشبكة الوطنية".

وكانت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، أن شركة "دانة غاز" علّقت صادرات الغاز من حقل كورمور، ماتسبب بنقص في امدادات الطاقة بالاقليم.

وبينت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الوكالة، أن تعليق الغاز كان اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً، بسبب مشكلة فنية، موضحة أن هذا التوقف تسبب في نقص قدره 2000 ميغاواط في محطات توليد الكهرباء.