2024-06-26 15:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء (26 حزيران 2024)، البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء العملية، مشيراً إلى معالجة العديد من ملاحظات وتحفظات الحزب التي دفعته إلى إعلان عدم المشاركة بالانتخابات في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمود محمد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "منذ عام 2022، بذل حزبنا جهوداً حثيثة لاتخاذ ما يلزم من متطلبات لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان قبل انتهاء التوقيتات القانونية"، مستدركا بالقول "لكن للأسف تم اختلاق الكثير من العوائق وقد عادت هذه العقبات بالضرر على العملية السياسية والتشريعية في إقليم كردستان وكانت لها انعكاسات وتبعات سلبية على سلطات إقليم كردستان وحقوقه".

وأضاف محمد، انه "وبعد ذلك حاولنا إحالة المقترحات إلى البرلمان المنتخب من أجل معالجتها على نحو قانوني ولكن تمت عرقلة ذلك أيضاً"، لافتا الى انه "بتاريخ 18 آذار 2024، أعلن حزبنا موقفه لجماهير كردستان المناضلة، مع الإشارة وتسليط الضوء على النواقص وأوجه الخلل وغياب أسس العدالة التي كانت تعترض العملية سواء ما يتعلق منها بحقوق المكونات أم مشكلة البصمة للناخبين ومحاولات حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من حقهم في التصويت".

وتابع أن "هذه الأمور رافقتها العديد من المسائل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، وبعد إبداء موقف الحزب تمت معالجة جزء من هذه الملاحظات والشوائب فيما لا تزال البقية في طور الحل"، مؤكدا انه "على الرغم من أن المعالجات لم تكن بشكل تام وكامل لكن جرى استرداد بعض حقوق مكونات كردستان وتسوية جزء لا بأس به من المسائل الأخرى".

وشدد محمد على أنه "بعد إعلان موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان من قبل رئيس إقليم كردستان، فأن حزبنا سيبدأ بالاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية، ونأمل بأن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف وتصب نتائجها في مصلحة شعب كردستان".

وفي وقت سابق، اليوم الاربعاء، أعلن المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان، دلشاد شهاب، أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني قرر تحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان.

وقال شهاب في مؤتمر صحفي: "بعد الإجراءات القانونية والقضائية التي حالت دون إجراء الانتخابات في 10 حزيران الجاري، تلقينا إخطاراً من المفوضية بقدرتها على إجراء العملية بعد تاريخ 5 أيلول المقبل".

وأضاف: "بعد إجراء تقييم شامل لمستلزمات الانتخابات والتباحث مع الجهات ذات الصلة لتحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات برلمان كردستان بالأخذ بالنظر الاعتبارات كافة، قرر رئيس إقليم كردستان إصدار مرسوم إقليمي بتحديد يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان - العراق".

وأكد على إلزام الجهات المعنية بالقيام بما يلزم للتنسيق والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ المرسوم.

وأوضح وجود آراء مختلفة من الكتل السياسية بشأن موعد إجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن "هذا اليوم هو الأنسب وفق رؤى رئاسة إقليم كردستان والاعتبارات التي أخذتها في الحُسبان انطلاقاً من المسؤولية التي تقع على عاتق رئاسة الإقليم وصلاحياتها القانونية".

ودعا "كافة الأطراف إلى وضع مصالح الإقليم وإجراء انتخابات ناجحة أولويةً وهدفاً بسبب ضرورة إجراء الانتخابات"، مشيراً إلى "وجود خلافات جوهرية في السابق أدت إلى عرقلة إجراء العملية لكن الخلافات المتعلقة بقانون الانتخابات والمفوضية وتوزيع الدوائر الانتخابية ومقاعد الكوتا تمت معالجتها الآن لذا نرى أنه لا يوجد أي مبرر للتأجيل ونتطلع بتفاؤل إلى إمكانية إجراء الانتخابات في موعده".

وشدد على "موقف رئاسة إقليم كردستان بضرورة عدم مصادرة حقوق المكونات بتاتاً، ولكن بعد حسم الأمر قضائياً ما يهمنا الآن هو ضمان مشاركة المكونات في الانتخابات"، لافتاً إلى أن "رئاسة الإقليم تقوم بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والأطراف ذات الصلة في الإقليم والأطراف السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن "أحد العوامل التي أدت إلى اختيار يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان كردستان هو منح المفوضية الفترة الكافية احتياطياً للاستعداد للعملية فضلاً عن قيام الأحزاب بحملاتها الانتخابية"، ذاكراً أن "ولاية مفوضية الانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، وكون المفوضية بحاجة إلى مدة تتراوح بين 45 يوماً إلى شهرين لإعلان نتائج الانتخابات ومصادقتها وحسم الطعون لذا فقد آثرت رئاسة الإقليم تحديد الموعد الجديد للعملية على هذا الأساس".