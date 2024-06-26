السوداني يحدد "أيلول المقبل" موعدا للانتقال إلى النظام الإلكتروني في الجمارك

2024-06-26 15:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاربعاء، أهمية الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، والمضي في استكمال نظام الأتمتة للجمارك.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني ترأس، اليوم، اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، واستكمال تنفيذ نظام أتمتة الكمارك (الأسيكودا).

وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع منها الإيجاز الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية لنظام الأسيكودا، والمرحلة الأولى من نظام إدارة المنافذ الحدودية وإكمال الربط الشبكي، بالإضافة إلى نظام مراقبة الشاحنات وأوزانها على الطرق دون توقفها.

وأكد السوداني أهمية هذا الملف في مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والرقابية والتكنولوجية، وانعكاساته على تعظيم إيرادات الخزينة غير النفطية، وتفعيل القطاعات وتبسيط الإجراءات، التي تمثل كلها جزءاً أساسياً من أولويات الإصلاح الاقتصادي التي وردت ضمن البرنامج الحكومي.

وشهد الاجتماع إقرار شهر أيلول المقبل موعداً لإيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الكمارك، فضلاً عن توجيه رئيس الوزراء بعقد ورشة عمل لمتابعة وصياغة مشروع قانون الجمارك، وكذلك متابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية.

كما أقرّ الاجتماع تعزيز عمل الهيأة العامة للكمارك بالخبرات عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية.