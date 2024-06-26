الصحة تعلن عن خطة لتطوير مراكز الغسيل الكلوي

2024-06-26 15:54:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن مراكز غسيل الكلى الداخلة للخدمة مؤخراً، فيما أشارت الى التوجه لزيادة السعات السريرية لها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدداً من مراكز الغسيل الكلوي افتتحت في العاصمة بغداد، منها افتتاح ردهة مجهزة بأحدث الأجهزة المتطورة لغسيل الكلى في مدينة الطب، ومركز آخر في مستشفى الكندي، كما تم افتتاح عدد من مراكز غسيل الكلى في المحافظات الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الوزارة تعتزم زيادة السعات السريرية لمراكز غسيل الكلى وتحديث أجهزتها وإضافة ردهات أخرى سواء كانت في مراكز مستقلة أو أقسام تابعة لمستشفيات عامة في مختلف المحافظات"، مؤكداً أن "الخطة ستشمل مراكز وأقضية المحافظات".

وافتتح وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، في وقت سابق، مؤتمر إطلاق برنامج الغسيل الكلوي البريتوني لمرضى العجز الكلوي.

المؤتمر يعد تطبيقاً عملياً للاتفاقية الموقعة بين ممثلي وزارة الصحة وشركة Baxter الأمريكية، بإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

خلال هذا المؤتمر تم الإعلان عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة، والتحاق عدد من المرضى كدفعة أولى في برنامج الغسيل البريتوني في جميع أنحاء العراق، وكذلك إنشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير لبرامج الغسيل الكلوي البريتوني، ليكون جهة مختصة في تدريب الكوادر العاملة لتنفيذ البرامج العلاجية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تمريض متخصصة في تدريب وإدارة الكوادر التمريضية، مهمتها نقل التجربة الصحية الأمريكية.