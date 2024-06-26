الديمقراطي الكردستاني يعلن البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان

2024-06-26 15:54:02 - المصدر: واع

أربيل – واع

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الأربعاء، البدء بالاستعدادات اللازمة لخوض انتخابات برلمان كردستان بعد تحديد رئاسة الإقليم يوم 20 تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء العملية.

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "منذ عام 2022، بذل حزبنا جهوداً حثيثة لاتخاذ مستلزمات إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان قبل انتهاء التوقيتات القانونية، لكن للأسف تم اختلاق الكثير من العوائق وقد عادت هذه العقبات بالضرر على العملية السياسية والتشريعية في إقليم كردستان وكانت لها انعكاسات وتبعات سلبية على سلطات إقليم كردستان وحقوقه".

وتابع: "بعد ذلك حاولنا إحالة المقترحات إلى البرلمان المنتخب من أجل معالجتها على نحو قانوني ولكن تمت عرقلة ذلك أيضاً"، لافتا الى أنه "بتاريخ 18 آذار 2024، أعلن حزبنا موقفه لجماهير كردستان المناضلة، مع الإشارة وتسليط الضوء على النواقص وأوجه الخلل وغياب أسس العدالة التي كانت تعترض العملية سواء ما يتعلق منها بحقوق المكونات أم مشكلة البصمة للناخبين ومحاولات حرمان مئات الآلاف من الأشخاص من حقهم في التصويت".

وأشار إلى أن "هذه الأمور رافقتها العديد من المسائل المتعلقة بإجراءات العملية الانتخابية، وبعد إبداء موقف الحزب تمت معالجة جزء من هذه الملاحظات والشوائب فيما لا تزال البقية في طور الحل"، موضحا أنه "على الرغم من أن المعالجات لم تكن بشكل تام وكامل لكن جرى استرداد بعض حقوق مكونات كردستان، وتسوية جزء لا بأس به من المسائل الأخرى".

وشدد على أنه "بعد إعلان موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لانتخابات برلمان كردستان من قبل رئيس إقليم كردستان، فإن حزبنا سيبدأ بالاستعدادات لخوض الانتخابات البرلمانية"، معرباً عن أمله "أن تسير العملية بشكل ديمقراطي ونزيه وشفاف وتصب نتائجها في مصلحة شعب كردستان".