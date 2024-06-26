رئيس الوزراء يوجه بدعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية

2024-06-26 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بدعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية، والمضي في استكمال نظام الأتمتة للجمارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اليوم اجتماعاً لمتابعة تطبيق الربط الشبكي بين المنافذ الحدودية، واستكمال تنفيذ نظام أتمتة الجمارك (الأسيكودا)"، مبيناً أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدة مواضيع منها الإيجاز الخاص بتنفيذ المرحلة الثانية لنظام الأسيكودا، والمرحلة الأولى من نظام إدارة المنافذ الحدودية وإكمال الربط الشبكي، بالإضافة إلى نظام مراقبة الشاحنات وأوزانها على الطرق من دون توقفها".

وأضاف أن "الاجتماع شهد إقرار شهر أيلول المقبل موعداً لإيقاف التعامل بالنظام الورقي والعمل بالنظام الإلكتروني في الجمارك ، كما أقرّ الاجتماع تعزيز عمل الهيئة العامة للجمارك بالخبرات عبر مختصّين وفنيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في مجال الحاسبات والحكومة الإلكترونية".

ووجه السوداني، وفقاً للبيان، بـ"عقد ورشة عمل لمتابعة وصياغة مشروع قانون الجمارك، وكذلك متابعة الرّبط بين البنك المركزي العراقي والمصارف الأهلية، ودعم نظام الربط الشبكي وإدارة المنافذ الحدودية".

وأكد على "أهمية هذا الملف في مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والرقابية والتكنولوجية، وانعكاساته على تعظيم إيرادات الخزينة غير النفطية، وتفعيل القطاعات وتبسيط الإجراءات، التي تمثل كلها جزءاً أساسياً من أولويات الإصلاح الاقتصادي التي وردت ضمن البرنامج الحكومي".