رئيس الجمهورية يرحب بإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان

2024-06-26 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

رحب رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس المفوضية عمر احمد محمد".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بحث عمل المفوضية والإجراءات القائمة لتنظيم انتخابات برلمان إقليم كردستان".

ورحب رئيس الجمهورية "بإجراء انتخابات إقليم كردستان"، مؤكدا "أهمية ضمان معايير النزاهة والعدالة والشفافية، وتوفير جميع المستلزمات اللوجستية لتنظيمها وبما يضمن نجاحها".

وأشار الرئيس الى "ضرورة تذليل جميع الصعوبات وتوفير الدعم المطلوب للمفوضية من اجل نجاح مهمتها، في جميع مراحل العملية الانتخابية، وضمان مشاركة واسعة للناخبين في اختيار ممثليهم".

من جانبهم، أعرب أعضاء وفد مفوضية الانتخابات عن تثمينهم لتوجيهات رئيس الجمهورية، واستعرضوا استعدادات المفوضية لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان وجداول العمل في هذا الخصوص.