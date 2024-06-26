التربية تعلن التحاق الحشد الشعبي بامتحانات "أنصاف المتعلمين"

2024-06-26 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، التحاق الحشد الشعبي بامتحانات "انصاف المتعلمين" في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اكثر من 300 منتسب في الحشد الشعبي التحق بالمراكز الامتحانية/مقر اللواء 74 لأداء امتحانات انصاف المتعلمين التي جرت ،اليوم الاربعاء، في قضاء سنجار التابعة الى محافظة نينوى".

وأضاف البيان، ان "الامتحانات جرت وسط إجراءات تتسم بالشفافية والسلاسة ضمانا لراحة الممتحنين وتحقيق فرص تعليم شامل للجميع".