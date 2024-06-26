الأسدي يجدد الدعوة للعاملين كافة باستثمار قانون التقاعد والاسراع في التسجيل

2024-06-26 15:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم الأربعاء (26 حزيران 2024)، دعوته للعاملين كافة في مختلف قطاعات العمل الى الاستفادة من تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، والاسراع بالتسجيل لضمان حقوقهم، وتأمين وضعهم المعيشي خاصة بعد دخول الضمان الاختياري حيز التنفيذ.

وقال الاسدي خلال احتفالية مركزية اقامتها الوزارة بمناسبة عيد الغدير، ان واقعة، وعيد الغدير هي مناسبة للوحدة، والتقارب بين الامة الاسلامية، وعلينا نحن كوزارة تعنى بالفقراء وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة الاقتداء بامير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، في الاهتمام بكل الفئات المشمولة برعاية الوزارة التي كُلّفنا بادارتها، فهذه المناسبة ليست ذكرى تاريخية، بل هو تأكيد على قيم الولاء، والولاية، والحق.

واكد انه" في اجواء الصيف اللاهبة لابد من ان نوصي جميع العاملين بضرورة اتباع ارشادات الصحة والسلامة المهنية من اجل سلامتهم، موجها المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بتكثيف الجولات التفتيشية لمواقع العمل للاطئمنان على سلامة العاملين، وعدم التهاون باتباع سبل الوقاية خاصة من ضربات الشمس، والاجهاد الحراري.

كما اعلن الوزير في كلمته عن خدمات لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها إطلاق منصة الغدير الخاصة بذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التي تقدم سلسلة من الدورات، والدروس التطويرية لجميع الاعمار، فضلا عن دورات تعليم لغة الاشارة، ودروس تقوية، وبرامج تطويرية للدور الايوائية.

وأشار الأسدي الى" إطلاق الاستمارة الالكترونية للجرحى العسكريين من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي لتلقي طلباتهم، وتبسيط الاجراءات لهم للشمول براتب المعين المتفرغ وهي واحد من خطوات تبسيط الاجراءات.

وأعلن عن" اطلاق صرف الوجبة الثانية من مبالغ المستحقين (المتراكم) للحالات التي تتعلق بوفاة المعين المتفرغ او تغييره، وذلك بعد اكمال بطاقة الصرف الالكتروني لـ(3059) مستفيدا.



