دهوك.. قصف تركي يستهدف العماليين وشهود يرصدون رتلا عسكريا

2024-06-26 16:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الأربعاء، بأن الطائرات الحربية التركية قصفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين المطلة على قضاء العمادية شمال دهوك.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف محيط قريتي بابيري وورميل.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان من قرية بابيري بأن رتلا للجيش التركي عبر من خلال قريتهم قبل يومين، وكان يحمل جنودا ومعدات عسكرية واتجهت صوب جبل متين. وأضاف الشهود، لوكالة شفق نيوز، ان هذه هي المرة الأولى التي يشاهدون فيها جنودا اتراك مع معداتهم العسكرية في هذه المنطقة