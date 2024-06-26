الأمن العراقي يطيح بشبكة تجارة عقارات "متروكة" في ميسان وكركوك

2024-06-26 16:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الأربعاء، الإطاحة بشبكة تجارة عقارات "متروكة" في محافظتي ميسان وكركوك.

وذكر بيان للجهاز ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على معلومات استخبارية مؤكدة تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة ميسان بعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على شخص يتاجر بعقارات المواطنين، وبعد مواجهة المتهم بالأدلة اعترف باستيلائه على منازل متروكة تابعة لمواطنين غادروها بسبب مشكلات عشائرية، فضلاً عن منازل عائدة لأشخاص متوفين من خلال عمل مكاتبة بيع وشراء مزورة".

وأضاف، "كما تمكن جهازنا في محافظة كركوك خلال واجبات متفرقة من إلقاء القبض على (4) متهمين لتجارتهم بعقارات تابعة للدولة وبحوزتهم أختام وعقود مزورة"، مشيراً الى "إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".