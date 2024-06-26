2024-06-26 16:48:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب منتخب الشباب، حيدر جبار، اليوم الأربعاء، التشكيلة الأساسية لمواجهة نظيره الأردنيّ.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع):بأن" مدرب منتخب الشباب،حيدر جبار، أعلن التشكيلة الأساسية لمنتخب الشباب لمواجهة نظيره الأردنيّ ضمن منافساتِ بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً، وفيما يلي التشكيلة: