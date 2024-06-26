قيود برشلونة تطيح بأحد نجوم الفريق

2024-06-26 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن إمكانية رحيل أحد لاعبي برشلونة، في الصيف الجاري.

وانضم إنييجو مارتينيز (33 عاما) لصفوف برشلونة، قبل بداية الموسم الماضي، قادما من أتلتيك بيلباو، في صفقة انتقال حر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن "استمرار مارتينيز مع برشلونة في الموسم المقبل غيرمؤكد".

وأضافت الصحيفة أن "برشلونة مطالب بتسوية وضعه المالي عندما تبدأ فترة تسجيل اللاعبين للموسم المقبل، ومارتينيز من بين المرشحين للرحيل".

من جانبه، أكد مارتينيز أن "عقده مستمر حتى 2025، وينوي استكماله، رغم أنه يتفهم الصعوبات التي يواجهها النادي لدفع فاتورة راتبه".

وأشارت الصحيفة إلى أنه في "الصيف الماضي، لم يكن من الممكن تسجيل مارتينيز إلا حتى 30 يونيو/حزيران 2024 بسبب قيود اللعب المالي النظيف، لذلك يجب على برشلونة تسجيله مرة أخرى لكن قبل هذه الخطوة يجب التفكير في التأثير الذي قد يحدثه ذلك على الحد الأقصى لراتب الفريق".

وبالنظر إلى هذه النقطة فإن استمرارية مارتينيز تثير الشكوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعه في مشروع هانز فليك.

من ناحية أخرى، فإن إنييجو مارتينيز متأكد من استمراره مع برشلونة، لا سيما أنه لم يتلق أي اتصال أو تلميح من النادي باحتمال رحيله.

المصدر: وكالات



