2024-06-26 16:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر مطلع في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بإصدار أمر بإعفاء القيادي في الحشد الشعبي أبو زينب اللامي من منصبه. وقال المصدر لمنصة “إيشان”، إن “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أصدر أمراً بإعفاء مؤسس مديرية الأمن والإنضباط في هيئة الحشد الشعبي أبو زينب اللامي. وأبو زيينب اللامي، هو حسين فالح عزيز اللامي، ويعتبر […]

ظهرت المقالة الفياض يعفي “أبو زينب اللامي” من منصبه في الحشد الشعبي أولاً على ايشان.