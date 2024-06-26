قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات
2024-06-26 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
أنخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، في بغداد ومحافظات عدة.
وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف للمائة الدولار في 7 محافظات، وكالآتي:
بغداد: 147,300 دينار
اربيل: 147,350 ديناراً
البصرة: 147,200 دينار
النجف: 147,400 دينار
نينوى: 147,400 دينار
كركوك: 147,400 دينار
السليمانية: 147,250 ديناراً
يشار الى ان سعر صرف الدولار في بورصة بغداد الرئيسية سجل صباح الأربعاء، 147.650 دينارا مقابل كل 100 دولار.