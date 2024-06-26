قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات

2024-06-26 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، في بغداد ومحافظات عدة.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف للمائة الدولار في 7 محافظات، وكالآتي:

بغداد: 147,300 دينار

اربيل: 147,350 ديناراً

البصرة: 147,200 دينار

النجف: 147,400 دينار

نينوى: 147,400 دينار

كركوك: 147,400 دينار

السليمانية: 147,250 ديناراً

يشار الى ان سعر صرف الدولار في بورصة بغداد الرئيسية سجل صباح الأربعاء، 147.650 دينارا مقابل كل 100 دولار.



