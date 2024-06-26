اخبار العراق الان

الرئيسيةبغداد اليوماخبار العراق الاقتصادية › قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات

قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات

قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات
قائمة بأسعار صرف الدولار في 7 محافظات
2024-06-26 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أنخفضت أسعار صرف الدولار  أمام الدينار بشكل طفيف، مساء اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، في بغداد ومحافظات عدة.

وهذه قائمة مسائية بأسعار صرف للمائة الدولار في 7 محافظات، وكالآتي:

بغداد:      147,300 دينار

اربيل:       147,350 ديناراً

البصرة:     147,200 دينار

النجف:     147,400 دينار

نينوى:     147,400 دينار

كركوك:    147,400 دينار

السليمانية:   147,250 ديناراً

يشار الى ان سعر صرف الدولار في بورصة بغداد الرئيسية سجل صباح الأربعاء، 147.650 دينارا مقابل كل 100 دولار.


واصل المتابعة على بغداد اليوم