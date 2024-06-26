الإعلان عن تشكيلة منتخب شباب العراق لمواجهة الاردن في بطولة غرب آسيا

2024-06-26 16:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب العراقي للشباب حيدر جبار، عن تشكيلة الفريق العراقي لمواجهة نظيره الأردني في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة (الديار العربية) - غرب آسيا - السعودية 2024 - لمنتخباتِ الشباب دون 19 عاماً.

وتألفت التشكيلة من وسام علي وموسى علاء ومسلم موسى ومحمد غالب ومحمد باقر وسام وسيف فراس قيس ومحمد جميل وحسين فاهم ومؤمل محمود ومحمد علي وحيد.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه لبنان والأردن وألبانيا.

وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثان في المجموعات إلى الدور الثاني.