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العراق بالمركز السابع كأفضل دوري كروي في آسيا

العراق بالمركز السابع كأفضل دوري كروي في آسيا
العراق بالمركز السابع كأفضل دوري كروي في آسيا
2024-06-26 16:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جاء الدوري العراقي لكرة القدم، بالمركز السابع آسيويا، بحسب موقع footy rankings العالمي للتصنيف .

وبهذا التصنيف يكون الدوري العراقي قد تفوق على الدوري القطري و الأوزبكي والكويتي.

وجاء الدوري الكوري الجنوبي بالمركز الاول في تصنيف الدوريات الاسيوية لموسم 2024 ، يليه الدوري الياباني بالمركز الثاني ، ثم الدوري السعودي بالمركز الثالث ، وبالمركز الرابع الدوري الاسترالي ، ثم الدوري الايراني خامساً ، فالدوري الاماراتي سادساً .

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