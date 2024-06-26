قصف تركي يتسبب باندلاع النيران في مزارع وغابات شمالي دهوك

2024-06-26 17:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في دهوك، يوم الأربعاء، باندلاع حرائق في غابات ومزارع شمالي المحافظة جراء قصف مدفعي تركي استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محيط قرية كوهرزي التابعة لناحية ديرلوك شمالي دهوك، تعرض لقصف مدفعي عنيف من قبل المدفعية التركية، استهدف مواقع لحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف المصدر أن "القصف أدى إلى اشتعال النيران في مزارع أهالي القرية والغابات المحيطة بها وما تزال النيران مشتعلة في المنطقة".