الأنواء: الفارق بين درجة الحرارة في الشمس يزيد 10 درجات عن الظل

2024-06-26 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبيأوضحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، آلية قياس درجات الحرارة، فيما أشارت الى أنها تقاس بالظل وليس في الشمس.وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "درجات الحرارة التي تعلنها الهيئة تصدر من قسم التنبؤ الجوي الموجود في الهيئة ويتم اعتماد معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية"، مبينا أن "درجات الحرارة في قسم التنبؤ الجوي تقاس عبر صندوق خشبي أبيض اللون ذو فتحات متساوية وتكون الفتحات نحو الأسفل لمنع دخول الشمس، ويكون ارتفاعه عن سطح الارض بنحو متر ويوجد فيه عدة محارير لقياس درجات الحرارة".وأضاف، أن "درجات الحرارة تقاس عالميا في الظل وليس في الشمس"، مشيرا الى أن "درجات الحرارة التي تقرأ في السيارات تكون مختلفة عن درجات الحرارة التي تعلنها هيئة الأنواء الجوية، حيث إن المواطن يقيس درجة الحرارة في الشمس بينما تقيسها الهيئة في الظل والفارق بين الشمس والظل 10 درجات".وذكر ان "قراءتنا لدرجات الحرارة صحيحة وفق معايير المنظمة العالمية التي تتطلب ان تكون القراءات في الظل وليس بالشمس".وتابع أن "الاجتماعات التي تعقدها المنظمة العالمية والأمم المتحدة الخاصة بالمناخ، تؤكد على ملفات خطيرة وهي ملف التصحر وملف المياه، حيث إن معالجة ملف التصحر من خلال الغطاء النباتي والحزام الأخضر والتوقف عن تجريف الأراضي الزراعية"، لافتا الى أن "العراق لم يطبق حتى الآن موضوع الطاقة المستدامة والطاقة البديلة والتي تركز عليها وصايا ومقررات المؤتمر العالمي ومؤتمر باريس 2015، حيث كانت الوصايا واضحة جدا بالابتعاد عن العشوائيات والمعامل العشوائية، كما أن ضرائب تفرض على الدول الصناعية مثل أمريكا والصين والمانيا وبعض الدول الأخرى".وبين أن "ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها يعتمد على المنخفضات الجوية"، لافتا الى أن "العراق يمر حاليا بمنخفض موسمي حراري، فعند تعمقه ترتفع درجات الحرارة وسجلنا نصف درجة الغليان، وفي حال قلة تعمق المنخفض فستنخفض درجات الحرارة".