التربية تضبط كميات كبيرة من الكتب معدة للبيع بالتنسيق مع الأمن الوطني

2024-06-26 17:36:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، ضبط كميات كبيرة من الكتب معدة للبيع في شارع المتنبي.وقال بيان لإعلام الوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن "وزارة التربية/المديرية العامة للشؤون الإدارية وأعضاء لجنة المتابعة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنت من ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية الجديدة ومصادرتها بعد أن كان التجار يستعدون لبيعها في شارع المتنبي قبل انطلاق العام الدراسي المقبل".وأضاف البيان، أن "الجهات المختصة سلمتْ الكتب الى مركز الشرطة في باب المعظم وحجزت محتويات المخزن بانتظار قرار القاضي"، مؤكدا أن "الوزارة ستلاحق كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين وبيع الكتب المدرسية في الأسواق السوداء".