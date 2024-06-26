تكليف الفريق الركن ابو زينب اللامي بمنصب معاون رئيس أركان الحشد الشعبي

2024-06-26 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، بتكليف الفريق الركن أبو زينب اللامي بمنصب معاون رئيس أركان الحشد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، انهى تكليف اللامي واسمه (حسين فالح)، من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة وتكليفه بمنصب معاون رئيس أركان الحشد".

وأشار الى "تكليف (علي الزيدي) مديراً لمديرية الأمن في الحشد خلفاً للامي وبشكل مؤقت".