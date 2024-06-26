اجتماع أمني مع السفيرة الأمريكية وقائد التحالف في وزارة الدفاع العراقية

2024-06-26 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عُقد اجتماع أمني، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، في مقر وزارة الدفاع ببغداد لبحث مستقبل التحالف الدولي في العراق.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، استقبل بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، آلينا رومانوسكي، وقائد التحالف الدولي والملحق العسكري الأمريكي والوفد المرافق لهم".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ومدير مديرية الاستخبارات العسكرية، المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وكان رئيس اللجنة العليا لإنهاء مهمة التحالف الدولي رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبدالأمير رشيد يار الله أعلن في 2 حزيران الجاري ان "اللجنة العليا مستمرة في العمل لتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق" مبينا ان "قرار تحديد الوقت الزمني لإنهاء مهمة التحالف يُتخذ قبل موعد عقد اجتماعات اللجنة الثنائية المقبلة بواشنطن".

وأضاف "هناك جدية واضحة من قبل قوات التحالف بتقبل موضوع إنهاء مهمته في العراق" مؤكدا "لن نذهب إلى واشنطن ما لم ننه مهمة التحالف الدولي".