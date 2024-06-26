التربية تضبط كميات كبيرة من الكتب معدة للبيع بالتنسيق مع الأمن الوطني

2024-06-26 17:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، (26 حزيران 2024)، عن ضبط كميات كبيرة من الكتب معدة للبيع في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المديرية العامة للشؤون الإدارية وأعضاء لجنة المتابعة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية الجديدة ومصادرتها بعد ان كان التجار يستعدون لبيعها في شارع المتنبي قبل انطلاق العام الدراسي المقبل".

وبين، ان "الجهات المختصة سلمتْ الكتب الى مركز الشرطة في باب المعظم وحجزت محتويات المخزن بإنتظار قرار القاضي".

وأكدت التربية انها "ستلاحق كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين وبيع الكتب المدرسية في السوق السوداء".