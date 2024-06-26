انخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

2024-06-26 17:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق، مساء اليوم الأربعاء.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما كانت قد سجلت صباح هذا اليوم 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147100 دينار مقابل 100 دولار امريكي.