"حويجة كركوك" تستغني عن الكهرباء الوطنية وتعتمد الطاقة الشمسية

2024-06-26 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / ما إن تقترب من الوصول الى قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، حتى يظهر للعيان الواح تستقبل الشمس وتحولها الى طاقة متجددة يستفاد منها في انتاج الطاقة الكهربائية في كركوك التي تعد واحدة من اكبر مدن العراق إنتاجاً للنفط الخام.

ولم يشفع هذا النفط لسكان كركوك الذين لايختلفون عن بقية المحافظات الجنوبية التي دخلت مدنها حالة الانذار مع دخول فصل الصيف ذروته حيث وصلت درجات الحرارة فيها الى اكثر من خمسين درجة مئوية.

ويقول المعاون الفني لمحافظ كركوك علي حمادي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك تعد من المحافظات الاولى التي عملت على تنفيذ البرنامج الحكومي الذي اطلق من قبل الحكومة العراقية لغرض الاستفادة من انتاج الطاقة النظيفة والتحول الى الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الطاقة المنتجة ضمن الشبكة الوطنية".

وأضاف "نجحت ادارة كركوك في انجاز مشروع نصب منظومات للطاقة الشمسية في 86 دائرة حكومية ومركزا صحيا ومدرسة منجزة حديثا وبكلفة تزيد عن ثلاثة مليارات و600 مليون دينار".

حل لمعضلة مزمنة

ويقول احد اصحاب شركات بيع ألواح الطاقة الكهربائية ويدعى خليل الجبوري لوكالة شفق نيوز ، إنه "بالتزامن مع وصول انتاج الطاقة الى 25 ألف ميغاواط، زادت احتياجات البلاد الفعلية إلى 40 ألف ميغاواط وهذا التزايد بحاجة لإيجاد حلول تجعل المواطن يعتمد عليها ويترك المولدات الكهربائية الاهلية و التحول للطاقة النظيفة".

واضاف أن "90‎% من قضاء الحويجة في كركوك تحول بات يعتمد على الطاقة النظيفة عبر شراء ألواح لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث تكلف المنظومة بين الف الى ألفي دولار لإنتاج 8 الى 8 أمبير".

وتابع "تنقسم الطاقة الكهربائية للاستخدامات الخاصة في العراق إلى 3 أقسام (زراعي، ومنزلي، وصناعي)، ويُعد النظام الزراعي الأرخص في قائمة سعر ألواح الطاقة الشمسية، إذ يعتمد على منظومة بسيطة، تقاس بالكيلوواط، وغالبيتها تُستخدم في منظومة الري، وعادة ما يكلف الكيلوواط الواحد ما بين 500 و600 دولار".

ويتابع "المواطنون يعتمدون على تركيب ألواح الطاقة الشمسية بحثًا عن خصوصية التوليد، وتجنبًا لأعطال مولدات الكهرباء الأهلية، وانقطاع أسلاك النقل، وقلة ساعات التجهيز، ومع التحول فان اغلب الأحياء تركت الاشتراك بالمولدات الاهلية".

ويضيف أن "25 الف منزل والعشرات من قرى الحويجة استغنت عن الكهرباء الوطنية الحكومية والآن تنعم بالطاقة دون اي انقطاع وعلى مدار اليوم لديهم طاقة كهربائية نظيفة ".

الاستغناء عن المولدات

ويقول احد سكان قضاء الحريجة محمد خالد (45 عاماً)، للوكالة، إن "اهالي قضاء الحويجة استغنوا عن كهرباء المولدات وتحولوا للطاقة النظيفة واليوم اهالي قضاء الحويجة ينعمون بالطاقة الكهربائية على مدار 24 ساعة بعيدًا عن جدول التجهيز من الكهرباء الوطنية".

وتابع أن "المنظومة تكلف بحدود 1500 الى 2000 دولار ولمرة واحدة وليست فيها اية مشاكل وأعطال فنية".