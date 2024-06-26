التربية والأمن العراقي يداهمان شارع المتنبي في بغداد

2024-06-26 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية العراقية، يوم الاربعاء، ضبط كميات كبيرة من الكتب معدة للبيع بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المديرية العامة للشؤون الإدارية وأعضاء لجنة المتابعة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية الجديدة ومصادرتها بعد أن كان التجار يستعدون لبيعها في شارع المتنبي قبل انطلاق العام الدراسي المقبل .

وأضافت الوزارة أن الجهات المختصة سلمتْ الكتب الى مركز الشرطة في باب المعظم وحجزت محتويات المخزن بإنتظار قرار القاضي، مؤكدا ان الوزارة ستلاحق كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين وبيع الكتب المدرسية في الاسواق السوداء.