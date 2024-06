شركة أور العامة تزود الأنبار بـ 6 أطنان من أشرطة الألمنيوم

2024-06-26 17:48:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت شركة أور العامة، التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، عن تجهيزها لشركات القطاع الخاص في محافظة الأنبار بكمية 6 أطنان من أشرطة الألمنيوم. وأوضح مدير الشركة، حيدر سهر في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة لتلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات...

